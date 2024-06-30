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Житель Татарстана напал на мальчика за то, что тот обидел его сына

В Татарстане мужчина напал на ребенка, обидевшего его сына

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Телеграм-канал «Казань на максималках»

В Татарстане агрессивный мужчина напал на мальчика из-за того, что тот обидел его сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Осиново. Между двумя мальчиками произошел конфликт, в который вмешался отец одного из них. Мужчина сначала просил сына ударить якобы обидевшего его ребенка, а затем сам схватил его за лицо и стал трясти, пока испуганный несовершеннолетний пытался объясниться.

На кадрах с места происшествия видно, как сын агрессивного мужчины разворачивает велосипед и уходит, а его отец продолжает беседовать с обидчиком. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Калужской области россиянка напала в детсаду на ребенка, забравшего игрушку у ее сына. По факту нападения на малолетнего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее воронежец взял в заложники младенца, чтобы сожительница не заставила его переехать.

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