Житель Татарстана напал на мальчика за то, что тот обидел его сына

В Татарстане агрессивный мужчина напал на мальчика из-за того, что тот обидел его сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Осиново. Между двумя мальчиками произошел конфликт, в который вмешался отец одного из них. Мужчина сначала просил сына ударить якобы обидевшего его ребенка, а затем сам схватил его за лицо и стал трясти, пока испуганный несовершеннолетний пытался объясниться.

На кадрах с места происшествия видно, как сын агрессивного мужчины разворачивает велосипед и уходит, а его отец продолжает беседовать с обидчиком. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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