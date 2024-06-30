В российском регионе объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На 1 июля экстренное предупреждение объявили в девяти районах на юге Сахалина и на Курильских островах из-за прогнозируемого прохождения циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию уже направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — сказали в управлении.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 1 июля в Томаринском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь, местами очень сильный. По этой причине прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 м. Кроме того, 1 июля ожидается сильный, местами очень сильный дождь в Южно-Курильском и Курильском районах (южная группа Курильских островов).

До этого главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова заявляла, что на этой неделе погода в Москве будет неустойчивой, определять ее будут разные части атлантических циклонов.

Ранее россиянам рассказали о погоде на юге России.