Несколько регионов Турции охватили лесные пожары

Турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары. Об этом сообщает CNN Turk.

Первый пожар начался в обед около деревни Караджадаг провинции Измир. Пожар начали почти сразу тушить, в том числе с воздуха. После этого еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме у деревни Гермиян. Министерство обороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.

28 июня глава МЧС России Александр Куренков заявил, что россиянам важно помнить о противопожарных мерах, которые нужно соблюдать в лесу. Водителям он рекомендует обращать внимание на траву, которая находится под машиной, потому что она может начать тлеть и спровоцировать ландшафтный пожар. Он, по его словам, может перейти в лесной пожар, особенно, если в этот день будет сильный ветер.

5 июня в Якутии начали применять искусственные осадки для тушения лесных пожаров.

Ранее на Украине неизвестные подожгли военные автомобили.