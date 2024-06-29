В Ростовской области мужчина поджег квартиру с матерью внутри и закрыл дверь на ключ

Житель Ростовской области стал фигурантом дела после того, как устроил пожар в квартире матери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новочеркасске. По версии следствия, в день произошедшего между подозреваемым и его матерью произошла ссора. Мужчина поджег мебель в комнате и закрыл входную дверь на ключ, после чего ушел.

Вскоре на крики россиянки обратили внимание местные жители. Они выломали дверь и помогли женщине выйти из квартиры. Информация о том, получила ли она какие-либо травмы, отсутствует.

Сына женщины нашли, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Причина конфликта между россиянином и его матерью неизвестна. На данный момент он находится под арестом.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении», – поделились в ведомстве.

Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Магнитогорске компания подростков подожгла дверь квартиры за 5 тысяч рублей.