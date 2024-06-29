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В Петербурге флориста задержали после стрельбы в одном из районов города

В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе

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Телеграм-канал «Петербургская полиция»

Конфликт с петербуржцем закончился для троих молодых людей задержанием. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Парголово, на Заречной улице. По предварительной информации, между двумя мужчинами и женщиной возник конфликт, после чего один из задержанных выстрелил в воздух из страйкбольного автомата.

«Страйкбольный привод изъят для проведения экспертизы», – сообщается в публикации.

Задержанным от 25 до 27 лет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Фонтанка», о произошедшем полиция узнала после звонка одного из местных жителей. В отношении всех троих были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Известно, что задержанная женщина работает флористом.

До этого в Петербурге в полицию доставили 13-летнего мальчика и его друга, которых подозревали в стрельбе по автобусу, в котором находились люди. Выяснилось, что один из них взял с собой на прогулку пистолет, но не решился воспользоваться им, поэтому стрелял его друг.

В результате полицейские провели с детьми и их родителями профилактическую беседу.

Ранее правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям в центре Москвы 13 лет назад.

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