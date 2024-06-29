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Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР

Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве

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KCNA/Reuters

Две собаки редкой породы пхунсан, которых председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе визита последнего в Пхеньян, уже адаптируются в Москве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщал, что собакам еще предстоит дать клички.

20 июня глава КНДР Ким Чен Ын во время визита Владимира Путина в страну подарил коллеге двух охотничьих собак породы пхунсан. Эти собаки являются одним из государственных символов КНДР.

Путин посетил КНДР с рабочим визитом 18–19 июня. Это была первая его поездка в эту страну за последние 24 года. До этого он ездил в Пхеньян во время своего первого президентского срока в 2000 году. Президента России встречал лично Ким Чен Ын, а город к его приезду украсили плакатами и флагами страны.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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