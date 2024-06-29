В Днепре обрушилась многоэтажного девятиэтажного дома

В украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Причиной взрыва чиновник назвал ракетный удар. По его словам, в доме пострадали четыре верхних этажа. Предполагается, что в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места ЧП.

Всего, по данным Лысака, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Состояние троих местных жителей тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в атаке Россию и призвал западных партнеров поставить больше систем противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Днепропетровской области объявлялась 28 июня несколько раз.

Министерство обороны РФ сообщало, что группировка войск «Днепр» российских Вооруженных сил за неделю поразила до 740 солдат и шесть полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.