Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Кремле Всероссийского выпускного бала, отметив, что целеустремленность и энтузиазм учащихся очень важны. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у вас торжественное, трогательное событие. Отзвенел последний звонок, закончились экзамены, и вы прощаетесь со школьной порой, вступаете в самостоятельную жизнь. <…> Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремленность и юношеский задор очень нужны стране», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда помнят родную школу, верных друзей, любимых учителей, так как именно они открывают для учеников мир знаний.

Президент поздравил выпускников и пожелал, чтобы все их планы и мечты осуществились.

Согласно исследованию Профи, большинство россиян считают выпускной важным событием. В среднем жители страны готовы потратить на него 20 тыс. рублей. Более 30 тыс. рублей готовы отдать не более 17% россиян. Главными атрибутами праздника россияне назвали фотосессию и нарядную одежду.

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит собраться на выпускной в 2024 году.