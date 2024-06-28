В Санкт-Петербурге начались «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». Об этом пишет Life.

В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. На сцене перед выпускниками и гостями мероприятия выступят АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.

Праздник выпускников «Алые паруса» проходит в самую светлую ночь июня в Санкт-Петербурге с 1968 года. В период с 1979 по 2005 год шоу не проводили, при этом аналогичное мероприятие ежегодно проходило в Сестрорецке с 1979 по 1991 год. В празднике регулярно участвует около 3 млн зрителей, которые специально приезжают в северную столицу, чтобы полюбоваться салютом и проходящими по Неве парусниками.

Зрители «Первого канала» смогут увидеть своими глазами концерт, масштабные фейерверки и плывущий по Неве бриг «Россия» под алыми парусами. Трансляция начнется в 0:40 мск.

До этого выпускники школ из Мариуполя рассказали о празднике «Алые паруса».

Ранее в Санкт-Петербурге спрогнозировали температурную суперночь на праздник «Алые паруса».