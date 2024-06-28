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В ГД предложили улучшать школы, где ученики сдали ЕГЭ на высший балл

Депутат Хамзаев предлагает ремонтировать школы, где ученики отлично сдали ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в школах, где ученики набрали высший бал на ЕГЭ, нужно приоритетно проводить капитальный ремонт и обеспечивать новой техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что нужно предложить, чтобы школы, в которых есть такие успехи детей, в приоритетном порядке получали дополнительное внимание, где надо — капитальный ремонт, новую технику для работы и прочее... Считаю, что такие рекомендации мы можем выработать совместно с министерством просвещения России, при поддержке регионов», — сообщил Хамзаев.

Он подчеркнул, что в Дагестане 45 выпускников получили 100 баллов по экзамену, а 95 и выше — 22 выпускника.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратила внимание на несправедливую оплату труда учителей на ЕГЭ, предложила установить минимальную стоимость оплаты за подобную работу и сделать ее единой для всех регионов.

Лантратова обратила внимание, что сейчас каждый регион самостоятельно решает, в каком размере вознаграждать педагогов за такую работу. Так, согласно результатам мониторинга профсоюза «Учитель», за один и тот же труд педагоги в Алтайском крае получают 60 рублей в день, а в Астраханской области — 795,3 руб. в день. При этом в Москве учитель за работу на ЕГЭ получает 300 рублей в час.

Ранее в Госдуме предложили ввести новый режим работы детских садов летом.

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