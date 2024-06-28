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Гладков сообщил об обстреле поселка в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле поселка Прилесье в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Прилесье в Кроснояружском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что скорая помощь доставляет в больницу мужчину с ранениями головы и живота.

«В поселке в результате прилета загорелся частный дом, также еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях уточняется», — сообщил Гладков.

До этого сообщалось, что в Белгородской области три населенных пункта подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Гладкова, на окраине города Шебекино от прилета боеприпаса на территории промышленного предприятия пострадали административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.

В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа беспилотник повредил крышу летней кухни частного домовладения. А в селе Бессоновка Белгородского района несколько дронов нанесли удары по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрывов поврежден инфраструктурный объект связи, выбиты окна в одном из зданий.

Во всех случаях никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ.

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