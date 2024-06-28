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Пьяный пассажир рейса Петербург — Стамбул разбил стекло и попал в больницу

78.ru: в Петербурге пьяный пассажир самолета разбил стекло и попал в больницу

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Depositphotos

В Петербурге пьяный пассажир самолета попал в больницу, разбив стекло в пункте пограничного контроля. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 27 июня. Диспетчеру сообщили о пассажире-дебошире на рейсе Петербург — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines и к воздушному судну вызвали полицейских. Стражи порядка приняли решение доставить буйного молодого человека в дежурную часть, однако по пути тот разбил стекло в пункте пограничного контроля.

В результате мужчина поранил себе плечо и полицейские передали дебошира медицинским работникам. Сообщается, что позже состояние пациента ухудшилось и его перенаправили в токсикологическое отделение НИИ им. Джанелидзе.

Ранее пьяный пассажир разделся на борту самолета и напал на экипаж.

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