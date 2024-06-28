Членам банды Басаева дали до 16 лет колонии за нападение на Дагестан

Трое боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военных в Дагестане в 1999 году, осуждены на сроки от 14 до 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Доказательства, собранные ГСУ СК России по СКФО, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителей Ставропольского края Каирбека Бакиева, Ильхана Канмурзаева и Эльдара Машаева. <...> Им назначено наказание в виде 15 лет, 16 лет и 14 лет соответственно лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что не позднее июля 1999 года Бакиев, Канмурзаев и Машаев добровольно вступили в состав банды под руководством полевых командиров Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в нападениях на Дагестан.

Вторжение боевиков в республику, которое считается началом второй чеченской войны, произошло в августе-сентябре 1999 года. Отряды террористической «Исламской миротворческой бригады», созданной в 1998 году Шамилем Басаевым, вошли в Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. В целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России они посягнули на жизнь военнослужащих ВС РФ, обеспечивающих безопасность в Ботлихском районе.

Ранее ФСБ задержала еще двух членов банды Басаева за нападение на военных МО в Чечне.