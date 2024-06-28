Стало известно, когда Латвия завершит строительство забора на границе с Белоруссией

К концу июля Латвия полностью завершит строительство забора на всей протяженности 173-километровой границы с Белоруссией. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

Агентство уточнило, что осталось построить менее шести километров заграждения вдоль государственных вод.

На сухопутных участках, где заграждение уже достроили, активно ведутся работы по созданию инфраструктуры. Завершено строительство 1,75 км понтонных патрульных линий. Работы предполагается полностью завершить к концу 2024 года. Планируется также строительство шести вышек связи, которые станут частью интеллектуальной национальной системы наблюдения за внешней сухопутной границей Латвии.

До этого в Польше рассказали, за сколько можно пересечь границу с Белоруссией.

В апреле польская оппозиция пообещала не пускать мигрантов в подконтрольные ей регионы.

Ранее стало известно, что на водной границе Польши с Белоруссией появится электронный барьер.