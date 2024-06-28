Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года

Роуминг между Россией и Белоруссией планируется отменить до конца 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН-ТВ.

В комментарии вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что российские операторы мобильной связи подтвердили готовность к отмене роуминга, в настоящий момент переговоры ведутся с белорусскими операторами. Планируется, что роуминг между РФ и РБ будет отменен к концу 2024 года.

24 мая сообщалось, что Россия и Белоруссия собираются отменить роуминг на территории Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме «домашней сети».

До того на эту тему высказались в Минцифры. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что отмена роуминга сотовой связи между двумя странами планируется.

Ранее россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи.