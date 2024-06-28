В Севастополе сообщили о состоянии людей в больнице после атаки ВСУ

В больницах Севастополя после обстрела Вооруженных сил Украины остаются 33 пациента, из которых семеро — дети. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых», — следует из сообщения Развожаева.

При этом врачи в Москве оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, еще шестеро находятся в состоянии средней тяжести, четверо пациентов — в состоянии легкой степени тяжести.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.