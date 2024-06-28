Судебные приставы приостановили производство по взысканию долгов Навального

Судебные приставы приостановили производство по принудительному взысканию долгов с умершего Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов пояснил, что в настоящее время исполнительное производство приостановлено до решения вопроса с правопреемником Навального.

Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 16 февраля. Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результатов.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что дело против адвокатов Алексея Навального поступило в суд.