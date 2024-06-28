Стало известно, где россияне будут отдыхать в июле

Лидером среди внутренних направлений для отдыха в июле стал Сочи, куда было куплено 12,90% всех билетов. Это показало исследование Kupibilet, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сочи привлекает туристов своими пляжами, развитой туристической инфраструктурой и возможностью совмещать пляжный отдых с активными занятиями в горах Красной Поляны. Летом в Сочи проходят многочисленные фестивали, спортивные мероприятия и культурные события, что делает его особенно привлекательным для отдыха. Средняя стоимость билета туда-обратно в Сочи составляет 27,063 рубля.

На втором месте оказалась Москва с 9,56% купленных билетов. Столица России предлагает своим гостям богатую культурную программу, множество музеев, театров и исторических памятников. Летом в Москве особенно приятно гулять по зеленым паркам и набережным, посещать концерты и фестивали на открытом воздухе. Путешествие в Москву обойдется в среднем в 17,907 рубля за билет туда-обратно.

Третье место занял Санкт-Петербург, куда отправится 8,94% россиян. Город славится своими белыми ночами, исторической архитектурой и многочисленными музеями, включая Эрмитаж. Летние месяцы здесь насыщены культурными событиями, концертами и фестивалями, что делает город привлекательным для туристов со всего мира. Стоимость билета туда-обратно в Санкт-Петербург составляет в среднем 19,397 рубля.

Калининград также вошел в число популярных направлений с 4,86% купленных билетов. Город с уникальной архитектурой и близостью к Балтийскому морю предлагает туристам интересные исторические экскурсии, музеи и пляжный отдых. Летом здесь проходят различные культурные мероприятия, что добавляет городу очарования. Средняя стоимость билета туда-обратно в Калининград составляет 20,333 рубля.

Минеральные Воды, расположенные в Ставропольском крае, привлекают туристов своими санаториями и природными источниками. Город является отправной точкой для посещения Кавказских Минеральных Вод, включая Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, где можно насладиться лечением минеральными водами и живописными пейзажами. В июле сюда отправятся 2,89% россиян, а средняя стоимость билета туда-обратно составляет 21,907 рубля.

«Выбор российских направлений обусловлен ростом цен на зарубежные путешествия, но и они все еще остаются популярными. Например, 4,66% пользователей выбрали Стамбул, Ереван, Баку, Астану и Алматы», — прокомментировала Екатерина Долгих, СМО сервиса «Купибилет».

Ранее аналитики выяснили, сколько стоит комплект путешественника в 2024 году.