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Уролог рассказал, как защититься от цистита в купальный сезон

Врач Гончиков: пейте больше воды, чтобы уменьшить шанс размножения бактерий

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Цистит может возникнуть из-за мокрых купальных костюмов, недостаточной гигиены или длительного нахождения в холодной воде. О том, как защитить себя от этого заболевания в купальный сезон, «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

Во-первых, он посоветовал соблюдать хорошую гигиену. После каждого посещения пляжа или бассейна рекомендуется немедленно принять душ и сменить мокрый купальный костюм на сухую одежду. Это поможет избежать размножения бактерий во влажной среде.

Во-вторых, он отметил, что не стоит долго терпеть, когда хочется сходить в туалет по-маленькому, так как это может создать условия для развития инфекции. Следует стараться ходить в туалет по мере необходимости и не откладывать это на потом.

«Употребляйте достаточное количество жидкости — это поможет промывать мочевые пути и уменьшить вероятность размножения бактерий. Рекомендуется пить не менее 2 л воды в течение дня», — добавил врач.

Следующий совет, который он дал — избегайте длительного нахождения в холодной воде, так как она может вызвать сокращение кровеносных сосудов в органах малого таза, что снижает их защитные функции.

«Во время летнего сезона рекомендуется носить натуральные ткани, такие как хлопок или лен, которые позволяют коже дышать и поглощают влагу. Избегайте синтетической одежды, которая может создавать теплую и влажную среду в области интимных частей», — посоветовал уролог.

Кроме того, он рекомендовал укреплять иммунитет и питаться здоровой пищей, так как сильный организм легче справляется с инфекциями.

«Важно помнить, что эти меры предосторожности являются рекомендациями и не гарантируют полную защиту от цистита. Если у вас возникают симптомы, такие как частое мочеиспускание, болезненность при мочеиспускании или дискомфорт в области живота, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения. Берегите свое здоровье и наслаждайтесь летним сезоном», — подытожил Гончиков.

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