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«Укрэнерго» продолжит поставлять электричество в прифронтовые районы

«Укрэнерго»: жителям прифронтовых районов Украины не будут отключать свет

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Shutterstock

Гражданам Украины, проживающим в прифронтовых районах, не будут отключать электроснабжение. Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит украинское издание Нromadske.

«Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться», – сказал глава компании.

При этом он отметил, что правительство Украины разрабатывает методику применения отключений для некоторых прифронтовых территорий, где сложилась тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.

До этого в «Укрэнерго» сообщили о планах рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы. По данным компании, импорт может превысить отметку в 33,5 тысячи МВт*ч, экспорта при этом не предвидится.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что страна уже лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Он подчеркнул, что те объекты, которые еще не повреждены, не справятся с обеспечением страны электроэнергией этой зимой.

Ранее в Харькове были введены аварийные отключения света.

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