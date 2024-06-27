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Махачкалинским школьникам, носившим воду силовикам, подарили планшеты

В Махачкале школьникам, носившим воду силовикам во время КТО, подарили планшеты

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В Махачкале школьникам, которые носили силовикам воду во время проведения контртеррористической операции, подарили планшеты. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям, которые помогали сотрудникам правоохранительных органов во время контртеррористической операции, разнося бутылки с водой.

Во время инцидента в Махачкале двоюродные братья играли на улице, но позже к ним пришел отец и сказал, что на местный храм напали. Школьники хотели помочь силовикам, но родители долгое время отказывались пускать их. В результате дети поехали с отцом и купили воду, которую на месте раздавали правоохранителям.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте.

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