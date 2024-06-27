Политолог рассказала, чем Россия может помочь Конго

Россия продолжает выстраивать многосторонние отношения для внесения своего вклада в построение многополярного мирового порядка. Об этом, комментируя встречу президента России Владимира Путина с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Эксперт отметила, что президент России Владимир Путин находит пути выстраивания партнерских отношений с теми странами, которые считались периферией долгие годы.

«Республика Конго является одной из крупнейших нефтедобывающих стран Африки, поэтому потенциально выступает одним из ключевых партнеров России в Центральной Африке в нефтяной сфере. У Конго плохо развиты транспортные сети, поэтому одной из тем обсуждения выступит содействие России в развитии транспортных путей между Конго и соседними странами», — сказала Дарья Грибова.

Она напомнила, что в этом году исполнилось 60 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Конго, подчеркнув, что сегодня Дени Сассу-Нгессо заявил о необходимости заложить основу для сотрудничества еще на 60 лет.

Также эксперт обратила внимание на заявление президента Конго о том, что отношения с Россией помогают африканским странам успешно противостоять неоколониализму.

«Российская сторона рассматривает страны Африки как полноценных партнеров, несмотря на их колониальное прошлое. Конго богато природными ресурсами, но отстает в технологиях, поэтому в планах России помочь ей усилиться в технологической сфере для более эффективного использования и распоряжения ресурсами», — добавила Грибова.

Несмотря на то, что Россия способствует развитию отношений с африканскими странами и рассматривает их как полноценных участников международных отношений, западные страны продолжают видеть в них только ресурс: будь то человеческий или природный, считает политолог.

Отсюда, по ее мнению, происходит чреда переворотов, в результате которых прозападные правительства теряют свою власть.

«Пока Западные страны пытаются выстроить лояльность к себе на африканском континенте путем вмешательства во внутренние дела стран, Россия развивает тесные связи исходя из принципов равенства, справедливости и взаимоуважения, внося свой вклад в борьбу с неоколониализмом», — заключила эксперт.

27 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом.