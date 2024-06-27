В Коми оцепили место схода поезда

Место схода пассажирского поезда в республике Коми охраняется, чтобы исключить мародерство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Организована охрана места схода поезда в количестве пяти человек для исключения случаев мародерства и иных противоправных действий. Были задействованы работники пожарного поезда и стрелки стрелковой команды станции Инта, находящиеся на сменном отдыхе», — следует из сообщения.

Отмечается, что на данный момент в оцеплении у места происшествия находятся пять пожарных и девять стрелков.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагон поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семьям пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми организуют выплаты.