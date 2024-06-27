Многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ

С 1 июля в России вступит в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, для многих россиян комиссия от уплаты ЖКХ ощутима. Поэтому решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и поможет снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки до 2031 года. Отмечается, что продление программы выплат потребует дополнительных расходов из федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 млрд рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что продление программы выплат увеличит уровень доступности жилья для многодетных семей.

Ранее в Совфеде призвали утвердить удостоверение многодетной семьи.