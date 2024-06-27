Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов назвал заложниками проживающих на Украине родственников сотрудников ЗАЭС

Рогов: на Украине родственники сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Проживающие на Украине родственники сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически стали заложниками властей. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинские власти в прямом смысле берут в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают в Киеве и Запорожье, чтобы затем через них шантажировать и оказывать давление.

Рогов подчеркнул, что власти Украины продолжают применять насильственные и террористические методы из-за своего «больного желания» навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни в регионе.

До этого Рогов заявил, что Запад во главе с Соединенными Штатами готовит новый виток эскалации конфликта на Украине.

24 июня Рогов сообщил о массированных ударах ВСУ по селу в Запорожской области.

Ранее в Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами