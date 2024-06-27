Рогов назвал заложниками проживающих на Украине родственников сотрудников ЗАЭС

Проживающие на Украине родственники сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически стали заложниками властей. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинские власти в прямом смысле берут в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают в Киеве и Запорожье, чтобы затем через них шантажировать и оказывать давление.

Рогов подчеркнул, что власти Украины продолжают применять насильственные и террористические методы из-за своего «больного желания» навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни в регионе.

До этого Рогов заявил, что Запад во главе с Соединенными Штатами готовит новый виток эскалации конфликта на Украине.

24 июня Рогов сообщил о массированных ударах ВСУ по селу в Запорожской области.

Ранее в Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару.