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Руководителей из Новороссии и Донбасса научат тонкостям работы с субъектами РФ

Более 160 человек пройдут обучение программы местного самоуправления

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ВШГУ Президентской академии

Более 160 слушателей примут участие во втором потоке образовательной программы «Руководитель представительного органа местного самоуправления Донбасса и Новороссии», сообщается на сайте муниципалитеты.рф.

Как отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, муниципальное сообщество насчитывает более 4,9 млн человек.

«Именно от муниципального уровня зависит скорость принятия управленческих решений на местах, реализация тех задач и планов, которые ставятся на региональном и федеральном уровне», — сказал он.

Грачев добавил, что на руководителях в Донбассе и Новороссии лежит двойная ответственность.

«Важно, чтобы муниципальные представительные органы скорее встраивались в общую вертикаль власти страны», — сказал он.

В рамках программы участники изучат особенности законодательного процесса в Совфеде и Госдуме, узнают тонкости взаимодействия с субъектами РФ и органами местного самоуправления.

Первый модуль второго потока проходит с 24 по 28 июня.

Напомним, обучение проходит в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

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