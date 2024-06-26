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Стало известно о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане

У одного из пострадавших в теракте в Дагестане стабильно тяжелое состояние

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Шестнадцать человек, пострадавшие в результате терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в Республиканской клинической больнице имени А.В. Вишневского из шести пациентов пятеро — сотрудники правоохранительных органов, а также одна гражданская женщина. Один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии, остальные стабильны, идут на поправку.

Днем 26 июня помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в Дагестане на стационарном лечении остаются 19 человек, которые были ранены при терактах в Махачкале и Дербенте 23 июня.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее МВД показало мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале.

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Теракт в Дагестане
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