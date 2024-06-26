Россиянин избил приятеля металлическим прутом и получил 13 лет колонии

В Советском районе Улан-Удэ вынесен приговор местному жителю, который избил металлическим прутом соседа и закопал его. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, инцидент произошел в микрорайоне Вагжанова в декабре 2023 года, обвиняемый поссорился со своим приятелем, схватил кусок металлической арматуры и нанес ему несколько ударов по голове.

Пострадавший потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, злоумышленник вместе со знакомым, страдающим психическим заболеванием, погрузил избитого в багажник автомобиля, отвез в безлюдное место, где закопал. Почти месяц мужчина числился пропавшим без вести.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, 35-летний житель Улан-Удэ признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Новочеркасске местный житель предстанет перед судом за нападение на пьяного знакомого с казачьей саблей. 51-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 45-летним знакомым и его сожительницей. Между пьяными собутыльниками возникла ссора, гость схватил казачью саблю и несколько раз ударил ею оппонента в область живота и шеи. Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, мужчина полностью признал свою вину.

Ранее пьяные сельчане пытали соседа утюгом ради царского золотого червонца.