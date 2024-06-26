Юбилейный гость выставки «Россия» получил в подарок путешествие в Нижегородскую область

На выставке «Россия» встретили 17-миллионного посетителя — Егора Морозова, который приехал в Москву из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя сыновьями шести и девяти лет. Об этом сообщили организаторы выставки.

В качестве подарка гости получили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область.

Морозовы посетят самые значимые места столицы региона — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную.

Также семья совершит речные прогулки по Волге и Оке и посетит Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, который сегодня знаменит народными художественными промыслами.

Поездку организует АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова, насыщенная программа позволит Морозовым убедиться в том, что этот регион — самая настоящая Россия!

«Здорово, что организаторы выставки «Россия» предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!» — заявил Игорь Зотов.

Для семьи Морозовых подарок стал большим сюрпризом.

«Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — сказал Егор Морозов.

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, сейчас на ВДНХ максимальный поток гостей — не менее 100 тыс. человек в сутки.

Она напомнила о том, что 8 июля выставка закрывается и рекомендовала тем, кто еще не успел ее посетить, приехать на ВДНХ.

Напомним, 15 июня выставку «Россия» посетил 16-миллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета Ельшина из Москвы. На ВДНХ она приехала вместе с братом и мамой. Семье вручили сертификат на путешествие по Самарской области.

Ранее на выставке встретили 15-миллионного гостя — Наталию Корнееву из Ялты. Юбилейная посетительница отправилась в путешествие по Северной Осетии-Алании.

На выставке «Россия» представлены экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.