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В больницах остаются 19 пострадавших в Дагестане

Минздрав: 19 пострадавших в терактах в Дагестане остаются в стационарах

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Дагестане на стационаром лечении остаются 19 человек, которые были ранены при терактах в Махачкале и Дербенте 23 июня. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

«19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, шесть из них остаются в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов.

До этого стало известно, что мальчики, которые раздавали воду силовикам во время теракта, получат награду.

25 июня президент России Владимир Путин принял решение наградить орденом Мужества священника из Дагестана за самоотверженность, которую он проявил при спасении людей в храме во время теракта.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее чиновник раскрыл, когда сын экс-главы Сергокалинского района стал «очень религиозным».

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