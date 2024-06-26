Зорькин назвал единственную идеологию России

Конституция России закрепляет невозможность установления какой-либо доминирующей идеологии в стране, обеспечивая таким образом общее пространство для разных людей. Об этом заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, передает ТАСС.

«Моя давняя позиция: конституция — и есть идеология и никакой другой не надо, если говорить об общем», — заявил он.

После международной конференции Конституционного суда РФ «Защита прав и конституционный контроль», которая проводилась в рамках Петербургского международного юридического форума, Зорькин сообщил журналистам, что формулой конституции запрещается единая государственная идеология.

Председатель КС РФ уточнил, что этот запрет обеспечивает гражданам государства свободу от того, что сепаратная или частная идеология, а также взгляд на государство, которые не охватывают то общее, что «объединяет русский народ», будут установлены в стране как основные.

Также в своей статье для международной конференции Зорькин заявил, что ордера Международного уголовного суда (МУС), которые ведомство выдало на арест должностных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина, экс-министра обороны Сергея Шойгу, а также начальника Генштаба Валерия Герасимова, не заслуживают внимания и являются информационным шумом.

Ранее Песков назвал абсурдным заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Россией.