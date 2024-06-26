Главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО

Лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский, умер в «Матросской тишине» от сердечного приступа. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Отмечается, что процесс Таганской ОПГ длится долгое время, бандитов группировки обвиняют в убийстве известного криминального авторитета Деда Хасана, а также ряде других убийств, ограблений, похищений, вымогательств и другое. Дело Рабиновича и бандитов Таганской ОПГ рассматривает Мосгорсуд.

До этого сообщалось, что лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников провел в заключении 13 лет и отправился из колонии на СВО задолго до окончания срока своего наказания. Мужчина был приговорен к 24 годам колонии за бандитизм, убийства и угоны в 2011 году. Сообщается, что мужчина уехал на СВО в 2024 году, при этом первую заявку на отправку туда он подал в октябре 2023 года.

В СИЗО Ведерников написал книгу «Зеркало», в которой рассказал о деятельности своей группировки. Сейчас ему 52 года.

Ранее судимый за избиение женщин участник СВО вернулся в Челябинск с помилованием.