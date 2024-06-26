Дети из Махачкалы, раздававшие силовикам воду, получат награду

Мальчики, которые раздавали воду силовикам во время теракта, получат награду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам самих двоюродных братьев, во время инцидента в Махачкале они играли на улице, но позже к ним пришел отец и сказал, что на местный храм напали. Школьники хотели помочь силовикам, но родители долгое время отказывались пускать их.

В результате дети поехали с отцом и купили воду, которую на месте раздавали правоохранителям.

«Сами братья считают, что это наименьшая помощь, которую они могли оказать бойцам в тот момент, ведь силовики защищали людей и свою Родину, а дома их ждут близкие и дети», – сообщается в публикации.

Мальчики получили подарки. На данный момент неизвестно, какую награду они получат.

До этого президент РФ Владимир Путин принял решение наградить орденом Мужества священника из Дагестана за самоотверженность, которую он проявил при спасении людей в храме во время теракта.

Ранее в МВД показали мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале.