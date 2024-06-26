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Предполагаемый террорист из Дагестана оставил семье долги по кредиту

Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил близким долги по кредиту

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GCE TV/YouTube

Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил своим родственникам задолженность по кредиту в размере около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, основная часть суммы связана с кредитом, который он не погасил еще в 2023 году.

В июне в Дагестане произошла серия терактов: нападения на православный храм и синагогу в Дербенте, а также обстрел поста ДПС в Махачкале. Среди участников терактов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

До этого президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества не выжившего в результате теракта в Дагестане священника Николая Котельникова.

Отмечается, что награду священнику решено вручить за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении прихожан храма от нападения террористов.

В Махачкале возложили цветы перед Свято-Успенским кафедральным собором, у которого в воскресенье произошел теракт.

У храма круглосуточно дежурит полиция и ведутся восстановительные работы.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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