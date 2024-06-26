Волонтеры «Чистой Арктики» убрали поселок, где снималась известная кинокартина

В Карелии начались работы по уборке территории города Кемь в рамках проекта «Чистая Арктика». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Планируется продолжить очистку до 30 июня. Уборка началась с поселка Рабочеостровского, где снимался известный фильм «Остров» с Петром Мамоновым. Это также историческое место, где находился Кемский пересыльный пункт Соловецкого лагеря, построенный сто лет назад для заключенных.

Сегодня волонтеры также приступили к очистке острова Як. Это более сложная задача из-за логистики, экодобровольцев доставляли на катере. Остров Як пользуется популярностью у путешественников, но страдает от залежей мусора, который приливами выбрасывает на берег Белого моря.

Руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил уникальность этой экспедиции. Он указал на успешную работу в прошлых сезонах по благоустройству туристических маршрутов в Карелии.

Участники проекта отмечают, что в регионе не так много мусора, что является редкостью для арктической зоны. За три года они собрали около 50 тонн отходов и очистили 163 гектара территории.

80 волонтеров присоединились к уборке, включая представителей из разных регионов России. Несмотря на плохую погоду и дождь, они смогли собрать почти 500 килограммов мусора.

Проект «Чистая Арктика» уже привлек более 6000 волонтеров за три сезона, которые убрали 491 гектар территории и собрали около 12000 тонн отходов. Одним из приоритетов проекта с 2023 года стало благоустройство мест проживания семей бойцов СВО.

Ранее волонтеры «Чистой Арктики» собрали почти 73 тонны шин вдоль трассы в Усинске.