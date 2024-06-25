Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника о госизмене

Второй Западный окружной военный суд 1 июля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Об этом пишет ТАСС.

Мужчины были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения государственной границы между Россией и Украиной, с целью присоединиться к боевым действиям на стороне Вооруженных Сил Украины.

Пресс-служба суда уточнила, что процесс над Ащеуловыми будет проводиться в открытом режиме.

«Судебное заседание по существу уголовного дела в отношении братьев Ащеуловых назначено на 1 июля в 11:00 мск. Процесс будет проходить в открытом режиме. Трое обвиняемых примут участие во время рассмотрения материалов дела по видео-конференц-связи из Курской области», — сообщила представитель суда.

До этого в РПЦ опровергли связь со священником, трое сыновей которого хотели служить в ВСУ. Сообщалось, что священник Игорь Ащеулов, трое сыновей которого хотели попасть на службу в Вооруженные силы Украины, не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года.

Ранее старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины.