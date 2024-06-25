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В Подмосковье семья попала в реанимацию после взрыва водонагревателя в доме

mk.ru: в Подмосковье три человека пострадали из-за взрыва водонагревателя

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Воскресенском районе Подмосковья семья получила сильные ожоги из-за взрыва водонагревателя. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в частном доме в селе Ашитково, 46-летний глава семьи услышал странный звук из котельной. Мужчина вместе с супругой и 17-летним сыном спустились в цокольный этаж, чтобы проверить работу водонагревателя.

Россиянин попытался починить неисправность клапана давления в бойлере, но устройство взорвалось и ошпарило всех кипятком. Старший 21-летний сын услышал крики родственников и вызвал скорую помощь.

Пострадавших с термическими ожогами первой и второй степени госпитализировали в отделение реанимации, сильнее всех пострадал 17-летний юноша — у него диагностированы ожоги 40% тела.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге подросток попал в реанимацию, обварившись кипятком.

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