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Убитого в Дагестане священника наградили Орденом мужества

Путин наградил Орденом мужества убитого в Дагестане священника Котельникова

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Махачкалинская епархия РПЦ

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в результате теракта в Дагестане священника Николая Котельникова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича — протоирея, настоятеля Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Дербента (посмертно)», — говорится в документе.

Отмечается, что награду священнику решено вручить за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении прихожан храма от нападения террористов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов, в результате которой погибли более 20 человек. Радикалы в том числе напали на церковь в Дербенте, где и служил отец Николай, и на синагогу, которую затем подожгли.

Газета «Известия» сообщала, что убитый настоятель храма был одной из главных целей боевиков.

Ранее у храма в Махачкале после теракта организовали мемориал.

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Теракт в Дагестане
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