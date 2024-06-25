Убитого в Дагестане священника наградили Орденом мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества убитого в результате теракта в Дагестане священника Николая Котельникова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить Орденом мужества Котельникова Николая Михайловича — протоирея, настоятеля Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Дербента (посмертно)», — говорится в документе.

Отмечается, что награду священнику решено вручить за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении прихожан храма от нападения террористов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов, в результате которой погибли более 20 человек. Радикалы в том числе напали на церковь в Дербенте, где и служил отец Николай, и на синагогу, которую затем подожгли.

Газета «Известия» сообщала, что убитый настоятель храма был одной из главных целей боевиков.

Ранее у храма в Махачкале после теракта организовали мемориал.