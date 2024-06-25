Россиянке, истязавшей дочь знакомой, вынесли приговор

Жительницу Туркменского муниципального округа признали виновной в издевательствах над семилетней дочерью знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили, что в январе текущего года жительница села Камбулат Туркменского муниципального округа систематически избивала семилетнюю дочь знакомой, а также запирала ее в шкафу и заставляла часами стоять на коленях. Мать девочки в это время находилась с младшим ребенком в больнице, попросив свою подругу присмотреть за старшими дочерями.

Женщину судили по статье «Истязание несовершеннолетней». Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

До этого в Москве 60-летняя няня укусила четырехлетнего воспитанника. Женщина решила наглядно показать мальчику, что кусаться нельзя. Поэтому когда дошкольник баловался, укусила его в ответ.

Ранее в Москве няню коррекционного сада обвинили в избиении воспитанников.