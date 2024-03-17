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В Москве няня укусила четырехлетнего воспитанника

В Москве няня укусила четырехлетнего мальчика в воспитательных целях

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве 60-летняя няня укусила четырехлетнего воспитанника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, женщина решила наглядно показать мальчику, что кусаться нельзя. Поэтому когда дошкольник баловался, укусила его в ответ. Вечером родители увидели след на руке ребенка и отвезли сына в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи диагностировали мальчику ушиб предплечья.

Няня объяснила свои действия воспитательными целями. Но это не устроило родителей ребенка, и они написали на женщину заявление в полицию.

Ранее под Воронежем двухлетнего мальчика избили в детском саду.

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