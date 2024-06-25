В Москве наказали мигранта за флаги Исламского государства и Палестины в соцсетях

В Москве оштрафовали мигранта за фотографии с флагами ИГ (организация запрещена в России), которые он публиковал в «Одноклассники». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Троицкий районный суд признал виновным 37-летнего Шерзодбека Эрматова в демонстрации экстремистской символики. 19 июня сотрудники центра «Э» наткнулись на публикации, сделанные им в соцсети под ником Мухамед ибн Абдурахим Фаргани, и завели уголовное дело.

Оказалось, что с января Эрматов выложил в открытый доступ множество изображений, среди которых флаги Исламского государства, Палестины, а также фотографии израильских солдат, которые воюют в Газе.

Подсудимый раскаялся в содеянном, в качестве наказания суд назначил ему штраф. Согласно закону, за демонстрацию запрещенной символики виновному грозит штраф до 2000 рублей.

Ранее гражданку Украины, запускавшую в небо флаг запрещенной организации, посадили на 12 лет.