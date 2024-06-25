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В кабмине РФ рассказали о работе по оказанию помощи пострадавшим в Севастополе

Голикова заявила, что средств для помощи пострадавшим в Севастополе достаточно

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МЧС РФ

Российские власти имеют достаточно средств, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате атаки украинских войск на Севастополь. Об этом в комментарии для издания Life заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Достаточно всего. Будем стараться, чтобы все было хорошо», — сказала заместитель главы правительства.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS. Снаряды были оснащены кассетными боевыми частями.

По информации министерства обороны РФ, сработавшие в населенном пункте системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты. Еще один снаряд взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

25 июня главный врач пятой городской больницы Севастополя Наталья Шайнер сообщила, что в госпитале на лечении остаются 12 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. При этом тех, кто получил самые тяжелые ранения, направили в федеральные медицинские центры в Москве.

Ранее в Государственной думе РФ предложили закрыть для граждан пляжи возле военных объектов.

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Удар ATACMS по Севастополю
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