Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, сколько детей лечатся после обстрела ВСУ Севастополя

Врач рассказала, что 12 детей лечатся после обстрела ВСУ Севастополя

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Главный врач пятой городской больницы Севастополя Наталья Шайнер заявила, что медицинские работники оказывают помощь 12 детям, которые пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей, все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи», — заявила Шайнер.

До этого сообщалось, что пляж Учкуевка в Севастополе после удара ВСУ закрыт, на территории выставлено оцепление. Отмечается, что возле пляжа находится стихийный мемориал, люди продолжают нести цветы и игрушки. В больницах Севастополя остаются 50 пострадавших в результате атаки ВСУ с использованием ракет ATACMS, среди них 12 детей.

Также представитель посольства США в РФ в интервью Пятому каналу заявил, что Вашингтон выразил соболезнования в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами