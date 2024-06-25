Главный врач пятой городской больницы Севастополя Наталья Шайнер заявила, что медицинские работники оказывают помощь 12 детям, которые пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в городской больнице №5 находятся 12 детей с осколочными ранениями мягких тканей, все дети в удовлетворительном состоянии. Самых тяжелых вчера направили в федеральные центры Москвы. Учитывая, что дети пережили большой стресс, с ними продолжают работать психологи», — заявила Шайнер.

До этого сообщалось, что пляж Учкуевка в Севастополе после удара ВСУ закрыт, на территории выставлено оцепление. Отмечается, что возле пляжа находится стихийный мемориал, люди продолжают нести цветы и игрушки. В больницах Севастополя остаются 50 пострадавших в результате атаки ВСУ с использованием ракет ATACMS, среди них 12 детей.

Также представитель посольства США в РФ в интервью Пятому каналу заявил, что Вашингтон выразил соболезнования в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.