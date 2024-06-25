Экс-следователь отверг обвинения в рекордной взятке

Экс-следователь Следственного Комитета РФ Марат Тамбиев отверг обвинения в том, что получал взятки в биткоинах, равным около семи миллиардам рублей. Об этом сообщает ТАСС из Балашихинского суда Московской области.

«Обвинения я не признаю в категорической форме. Данное обвинение считаю оскорбительными для себя лично. Факты, изложенные в них, — абсолютно возмутительными и однобокими», — заявил Тамбиев в суде.

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Уголовное дело зарегистрировано в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны.

Бывший руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более $1,5 миллиона, 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона. Его сообщником, по мнению СКР, является экс-следователь — старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

По версии следствия, Тамбиев в 2020 году за 500 тыс. рублей помог знакомому адвокату Роману Мейеру возбудить уголовное дело о грабеже и помочь его клиентам, участникам хакерской группировки Infraud Organization. В январе 2021 года хакеры стали фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса. Дело попало в производство Ляховенко. Вслед за этим обвиняемые, считает следствие, стали регулярно получать взятки.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.