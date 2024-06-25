Глава Дагестана объяснил, почему он против ношения никаба

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что он против ношения никаба. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эта одежда не свойственна народам Кавказа.

Он объяснил, что в том числе за платками могут скрываться мужчины, а женщины могут за балахонами проносить запрещенные предметы. «С точки зрения безопасности я тоже против этого», — заключил Меликов.

Депутаты Государственной думы РФ внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Получение отзыва на законопроект от правительства является необходимым этапом перед внесением его на рассмотрение уже непосредственно в думу. Депутат из рядов КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) Михаил Матвеев отметил, что законопроект не притесняет верующих и связан исключительно с обеспечением безопасности в стране.

До этого исламовед Роман Силантьев собрал мнения религиозных деятелей по поводу запрета никабов.

Ранее в Таджикистане запретили носить хиджаб.