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Глава Дагестана объяснил, почему он против ношения никаба

Глава Дагестана Меликов назвал причины не носить никаб

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Omar Sobhani/Reuters

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что он против ношения никаба. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эта одежда не свойственна народам Кавказа.

Он объяснил, что в том числе за платками могут скрываться мужчины, а женщины могут за балахонами проносить запрещенные предметы. «С точки зрения безопасности я тоже против этого», — заключил Меликов.

Депутаты Государственной думы РФ внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Получение отзыва на законопроект от правительства является необходимым этапом перед внесением его на рассмотрение уже непосредственно в думу. Депутат из рядов КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) Михаил Матвеев отметил, что законопроект не притесняет верующих и связан исключительно с обеспечением безопасности в стране.

До этого исламовед Роман Силантьев собрал мнения религиозных деятелей по поводу запрета никабов.

Ранее в Таджикистане запретили носить хиджаб.

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