Авиаэксперт оценил, затронут ли новые авиасанкции ЕС обычных россиян

Новый 14-й пакет санкций против России, утвержденный Советом Европейского союза, вводит запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах российских граждан или компаний, однако это не коснется обычных россиян. Об этом kp.ru рассказал главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.

Эксперт также уточнил, что ограничения не коснутся чартерных рейсов, которые пролетают через «европейское» небо. Он отметил, что под запрет попали только частные перелеты российских юридических лиц в курортные зоны.

«Самое интересное, что эти запреты не перекрыли полностью кислород тем людям, которых нет в санкционных списках. Если у него есть право на въезд (вид на жительство или гражданство), он полетит в ЕС через ту же Турцию на том же бизнес-джете», — добавил Гусаров.

Накануне страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет». В МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на санкции Евросоюза против Москвы расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. В МИД уточнили, что речь идет о представителях силовых ведомств, бизнесменах и госорганизациях, тех, кто отвечает за оказание военной помощи Украине.

Ранее Миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.