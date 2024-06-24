Путин дал сотрудникам ФСБ РФ право участвовать в отборе призывников

Российский президент Владимир Путин внес изменения в положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, дав право ее сотрудникам принимать участие в отборе призывников на военную службу. Указ, подписанный главой государства, появился на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что теперь представители ФСБ РФ будут участвовать в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу. Целью соответствующей работы станет комплектование российских органов безопасности.

Также в положение о Федеральной службе безопасности РФ был внесен ряд иных изменений.

21 июня Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны помогать в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, президент обратил внимание на обязанность стражей порядка расследовать преступления неонацистов.

17 июня глава государства подписал указ о снятии четырех заместителей министра обороны с занимаемых ими должностей. Свои посты покинули Павел Попов, Руслан Цаликов, Николай Панков и Татьяна Шевцова.

Ранее президент РФ похвалил 58-ю армию за достойную работу в зоне СВО.