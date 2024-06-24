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Названа причина взрыва в НИИ «Платан»

Причиной взрыва в НИИ «Платан» во Фрязино стал газовый баллон

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Причиной взрыва в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» в городе Фрязино стал газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Внутри горящего здания произошел взрыв газового баллона», — следует из сообщения.

Отмечается, что площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. По периметру здания работают пожарные, а внутри него до сих пор остаются люди.

До этого сообщалось, что в здании научно-исследовательского института «Платан» в городе Фрязино во время пожара прогремел взрыв. Отмечается, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

Также исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино, где горит здание научно-исследовательского института «Платан».

Пожар в Подмосковье начался 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.

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