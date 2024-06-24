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В ООН выразили соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане

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Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования россиянам и правительству РФ в связи с терактом в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает <…> террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты и сотрудников сил безопасности», — отмечается в документе.

Гутерриш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

До этого союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Также в связи с терактами в Дагестане президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. Он решительно осудил «бесчеловечные нападения на религиозные объекты».

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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Теракт в Дагестане
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