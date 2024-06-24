Пост охраны убрали из синагоги Махачкалы за три дня до теракта

Председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев рассказал «Газете.Ru», что в синагоге Махачкалы последние несколько дней не было охраны. По его словам, охранники могли стать «лишними жертвами».

«Охраны не было два-три дня. Но в любом случае, это две лишние жертвы, не дай Бог. Я так думаю, мое мнение личное. Но охраны не было, да. Охрана была, просто пару дней назад убрали. Почему? Не знаю я. Не могу прокомментировать, это не в моей компетенции», — сказал он.

Информацию подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru» житель Махачкалы — по его словам, охрану убрали «недавно».

«Они охраняли ее [синагогу на Ермошкина] постоянно, недавно пост убрали», — сказал мужчина.

В октябре 2023 года полиция взяла под охрану синагогу в Махачкале из-за беспорядков, которые произошли в регионе после обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда раввин Махачкалы Рами Давыдов сообщал, что около здания будет дежурить полицейская машина. 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные обстреляли храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале: обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный раввин России связал нападение в Дагестане с еврейским погромом в аэропорту Махачкалы.